Японские ювелиры предложили золотую маску Дарта Вейдера за 1,4 миллиона долларов

Японская ювелирная фирма Tanaka Kikinzoku Jewelry создала реплику маски и шлема персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера из чистого золота. Об этом сообщает South China Morning Post.

Объект весом 15 килограммов и размером 30 на 26,5 сантиметра выставлен в головном магазине фирмы в токийском районе Гиндза. Купить его можно будет 4 мая, в день «Звездных войн», отмечаемый поклонниками кинофраншизы с 2011 года. Цена — 154 миллиона иен (1,4 миллиона долларов), пишет lenta.ru.

Также фирма представила мемориальный жетон из золота. Он украшен тремя овальными бляхами и миниатюрной копией оригинального постера «Звездных войн» 1977 года. На бляхах выгравированы цифры 1977525, в честь даты выхода на экраны первого фильма — 25 мая 1977-го. Жетон выпущен тиражом 77 экземпляров, цена — 1,22 миллиона иен (11 тысяч долларов).

«Звездные войны» — фантастическая кинофраншиза, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Tanaka Kikinzoku Jewelry — японская ювелирная фирма, основанная в 1892 году в Токио.