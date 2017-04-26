Самым живописным в мире признан аэропорт Хуанчо-Ираускин на карибском острове Саба. Такой выбор туристы сделали благодаря живописным и необычным видам. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании PrivateFly, которая составила соответствующий рейтинг на основе мнений посетителей ресурса.
Помимо этого, Хуанчо-Ираускин входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Посадка в авиагавани разрешена лишь самолетам трех типов, а 400-метровая взлетно-посадочная полоса считается самой короткой в мире.
Второе место в списке занял аэропорт Донегол в Ирландии. Регулярные рейсы сюда выполняет лишь одна авиакомпания.
На третьей позиции — Ницца Лазурный Берег, расположенный во Франции на берегу Средиземного моря возле устья реки Вар, пишет lenta.ru.
Также в топ-10 вошли Гибралтар, Квинстаун (Новая Зеландия), Лондон-Сити (Великобритания), аэропорт Принцессы Юлианы (Карибские острова), авиагавани Орландо (США), Барра (Великобритания) и Билли Бишоп Торонто Сити (Канада).
На первом этапе составления рейтинга был проведен опрос среди более чем тысячи пользователей сайта PrivateFly. По его итогам было отобрано 122 аэропорта. Далее жюри, состоящее из экспертов авиаотрасли, travel-журналистов, блогеров и представителей авиакомпаний, составило топ-10 самых живописных из них.
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Би-би-си, Сеул