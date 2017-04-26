В столичной квартире на Буюканах прошли обыски

В одной из столичных квартир на Буюканах прошли обыски. Жильца подозревают в хранении и торговле запрещенными веществами. Правоохранители нашли и изъяли два стеклянных сосуда с содержимым, похожим на наркотики растительного происхождения, и суммы денег, полученные в результате продаж.

24-летнего мужчину подозревают и в употреблении наркотиков, так как был обнаружен самодельный аппарат, предназначенный для этой цели.

Согласно законодательству, за незаконный оборот наркотиков и психоактивных веществ подозреваемому грозит штраф от 19 тысяч леев до 25 тысяч леев или до двух лет тюремного заключения.

Проводятся лабораторные экспертизы. Столичная полиция устанавливает личность подельников молодого человека.