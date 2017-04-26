Почти 80 аварий произошло в Кишиневе за сутки

За последние 24 часа в Кишиневе произошло 78 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Об этом сообщает столичная полиция. Травмы в результате аварий получили пять человек.

В 67 ДТП участники аварий понесли материальный ущерб. В результате 45 водителей оштрафовали на суммы от 900 до 1500 леев. Кроме того, они получили в общей сложности 225 штрафных пунктов.

В восьми случаях шоферы оставили место происшествий. Если после аварий был зарегистрирован ущерб, им грозит лишение водительских прав на срок от 2 до 3 лет.

А неожиданная проверка конечной остановки 116 маршрута микроавтобуса выявила многочисленные нарушения эксплуатации транспортных средств. Были составлены пять протоколов в отношении водителей.