В районном совете Криулян проходят обыски

Правоохранители нагрянули в районный совет Криулян. Они обыскивают кабинет председателя совета Юрия Андриуцы.

Как сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией, это связано с уголовным делом, по которому арестован экс-председатель Криулянского района Виталий Ротару.

Обвиняют в хищении миллиона 700 тысяч леев из европейского гранта.