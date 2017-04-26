В Чернобыльской зоне летом запустят солнечную электростанцию

В Чернобыльской зоне летом текущего года может начать работу первая солнечная электростанция.

Как сообщил украинский министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в интервью Громадському, в конце прошлого года было объявлено о сборе заявок от инвесторов на строительство солнечных электростанций в Зоне отчуждения. "К 1 марта мы….получили более 50 заявок. Сейчас проводим подготовительную работу по старту этих проектов", – сказал Семерак.

По его словам, потенциал Чернобыльской зоны позволяет дать возможность реализовать все эти заявки.

"Чернобыльская станция имела четыре энергоблока, а планировалось в советские времена построить аж 12. Сети, которые строились, были достаточно мощными. Я думаю, что мы можем, при правильной организации работы обеспечить интерес всех инвесторов, которые пришли", – сказал министр.

По его оценкам, речь идет о производстве в пределах 2,5 тысяч МВт электроэнергии. "Это величина, соизмеримая с двумя энергоблоками атомных электростанций", – добавил министр.

Также Семерак рассказал, что первый проект возобновляемой солнечной энергетики на территории Чернобыльской зоны уже начали реализовывать. "Сегодня можем говорить о первой частной инвестиции в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится. Это украинский инвестор", – сообщил министр.

Министр надеется, что ожидать запуск и получение первой "зеленой" энергии из Чернобыля можно будет "уже в первом полугодии этого года", передает korrespondent.net.