Nokia добавит 3G в возрожденную модель 3310

На сайте шведского продавца обнаружили Nokia 3310, которая должна работать в 3G-сетях.

Впрочем, если стоимость версии с 2G составляет $78, то за продвинутую модель придется заплатить уже $101 - 899 шведских крон, пишет Pocket Now.

Шведская компания Inet собирает предзаказы на модель, которая на сайте называется Nokia 3310 3G Röd. В спецификациях аппарата указана возможность работы в сетях 3G. При этом размеры телефона и его остальные функции не отличаются от версии 2G, пишет nv.ua.

По данным шведов, аппарат будет доступен покупателям "в начале мая". В то же время, компания HMD уже опровергла возможность существования такого телефона и заявила, что Nokia 3310 был и остается 2G-аппаратом.

Ранее сообщалось, что возрожденная модель кнопочного телефона 3310 от Nokia будет продаваться в Украине по 1699 гривен - примерно по цене смартфонов от Fly и Doogee. Телефон получил 2,4-дюймовый цветной дисплей и 2-Мп камеру, работает аппарат на платформе S30.