Эмма Уотсон снялась в фотосете культового фотографа для Interview Magazine

Британская киноактриса Эмма Уотсон приняла участие в съемках нового фотосета для майского номера журнала Interview Magazine.

27-летняя голливудская звезда появилась на страницах издания в стильных образах из новых коллекций именитых брендов сезона Pre Fall. В частности, Уотсон предстала перед читателями в пальто, топах, юбках, свитерах и платьях от таких премиальных Домов моды, как Hermes, Louis Vuitton, Prada и Balenciaga.

Автором черно-белых кадров с Уотсон выступил культовый французский фотограф Патрик Демаршелье, который снимал актрису в Париже, сообщает nv.ua.

Помимо новых снимков, на страницах майского Interview Magazine появилось интервью, в котором Уотсон ответила на вопросы актрисы Джессики Честейн о личной жизни, карьере и общественной деятельности.

«Когда я проходила кастинг на роль Гермионы, я была абсолютно бесстрашна. Преимущественно потому что я ранее не играла никого другого и мне очень нравилась эта роль. Но теперь мне приходится преодолевать свои страхи, как например, было с ролью в фильме Красавица и чудовище. Журналисты постоянно спрашивали меня, удастся ли мне воплотить на экране эту роль. И мне пришлось справиться с волнением и просто делать свою работу», - говорит актриса.

Уотсон также прокомментировала развитие технологий и влияние социальных сетей на жизнь людей в современном мире:

«Я думаю, что наши страхи находят нас и вынуждают нас снова и снова противостоять им. С точки зрения социальных сетей, это просто минное поле! Сейчас технологии развиваются так быстро. И все мы пытаемся понять, что значит иметь аватар, как жить в интернете, что такое конфиденциальность. Мне кажется, мы пытаемся установить определенные правила в сети и это дается нам сложно. Но в то же время интернет - это невероятно мощная сила, которая нуждается в управлении - не для того, чтобы ограничивать нашу свободу, а для того, чтобы защитить людей», - утверждает кинозвезда.