Трамп назначил нового главу Секретной службы США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп новым руководителем Секретной службы страны, которая занимается охраной первых лиц государства и их родных, назначил отставного генерала морской пехоты Рэндольфа Аллеса, сообщает сайт Белого дома.

Аллес занимал должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. Он служил в корпусе морской пехоты США на протяжении 35 лет, в 2011 году уволился в чине генерал-майора.

Как отмечает издание The New York Times, Аллес стал первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах, пишет nv.ua.

Напомним, предыдущий глава Секретной службы США Джозеф Клэнси ушел в отставку в феврале 2017 года.

Ранее сообщалось, что Секретная служба США попросила помощи в поисках украденного ноутбука с секретной информацией