Председателя Криулянского района задержали на 72 часа

Председатель Криулянского района был задержан сотрудниками НЦБК и прокурорами антикоррупции по делу о злоупотреблении полномочиями. В частности, его подозревают в подтасовке результатов тендеров, прошедших в рамках финансируемых ЕС проектов. Он отдавал предпочтение некоторым экономическим агентам в своих личных и материальных интересах, сообщили в НЦБК.

По данным следствия, весной 2015 года райсовет Криулян основал предприятие "Edilitate Criuleni", как часть проекта "CBCRurWaste", финансируемого ЕС, с целью руководства процессом сбора, сортировки и прессования твердых отходов. В качестве председателя района подозреваемый попросил всех руководителей образовательных учреждений, чтобы эти работы проводились через муниципальную компанию "Edilitate Criuleni".

Однако, когда был определен победитель тендера, "Edilitate Criuleni" заключила договор с субподрядчиком, компанией ,Crioleal-Com", принадлежащей сыну председателя района, а ранее - самому главе райсовета.

Также чиновника подозревают в том, что он содействовал экономическому агенту в проектировании ремонтных работ дороги Круглик - Охринча - Жеврень. В качестве руководителя рабочей группы и в сговоре с другими ее членами победителем тендера была названа компания ,,Intexnauca" SA. Как выяснилось, конкурс был открыт 26 июля прошлого года, а согласно техническому отчету эти работы были закончены к 22 июля. В то же время, в тексте отчета оставлено пустым место номера контракта, заключенного с районным советом. Из чего следует, что члены рабочей группы знали, какая компания станет победителем конкурса, считают правоохранители.

Уголовное дело было начато 20 апреля этого года. Чиновника подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Ему грозит до шести лет заключения и лишение права занимать определенные должности на период до шести лет.

Обыски в кабинете председателя района, в автомобиле и по месту жительства продолжаются.