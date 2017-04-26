На Aliexpress продают молдавские монеты за $10

В интернет-магазине AliExpress продают молдавские монеты. Коллекционерам предлагают приобрести набор копеек номиналом в 50, 25, 10, 5 и 1 бан.

Продавцы оценивают такой лот в 9,99 долларов. Стоимость доставки варьируется в зависимости от страны, в которой живет покупатель.

Также на сайте предлагают купить коллекционные молдавские монеты с изображением птиц. Стоимость этого лота - 51 доллар, в коллекцию входят 8 монет разного номинала.