Киртоакэ проводит переговоры с мунсоветниками о своих заместителях

Мэр столицы Дорин Киртоакэ начал переговоры с муниципальными советниками о назначении своих заместителей. Этот вопрос хотят включить в повестку следующего заседания совета.

Дорин Киртоакэ стал сам координировать все муниципальные службы после задержания Никтора Грозаву. Того подозревают в превышении служебных полномочий при подписании контракта на обустройство платных парковок.

Второй вице-мэр - Влад Котец - был задержан в мае прошлого года. Он, по данным следствия, получил взятку в 10 тысяч евро. Сейчас Котец находится под судебным контролем.

У кишиневского градоначальника должно быть двое заместителей. Выдвигает их мэр, а назначает Муниципальный совет. Если нужно числа голосов не набирается, мэр назначает заместителей сам простым постановлением.