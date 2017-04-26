Во Львовской области был обстрелян рейсовый автобус

Во Львовской обл. сегодня утром был обстрелян пассажирский автобус, обошлось без потерпевших, сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел между селами Нагуевичи и Уриж Дрогобычского района: неустановленное лицо из микроавтобуса Mersedes Sprinter сделало выстрел по автобусу. В результате было повреждено боковое окно транспортного средства. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал, пишет 112.ua.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.