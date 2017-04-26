В Молдове восстановят в этом году 161 га защитных лесополос

При поддержке Всемирного банка в Молдове восстановят в этом году 161 га защитных лесополос в связи с резким ухудшением качества почв.

"В этом году мы запланировали восстановить 161 га лесополос для защиты сельскохозяйственных земель. Основная работа по борьбе с эрозией почв проходит в центральных и южных лесах РМ. Для восстановления и защиты сельскохозяйственных культур осуществляется посадка деревьев и кустарников в 15 районах страны. В Бендерском лесничестве будут засажены - 63 га, в Комрате - 36 га, в Кагуле - 30 га. Защитные лесополосы создадут в Чимишлии, Кишиневе и Яргаре", - сказали специалисты агентства Молдсилва.



Как сообщает Инфотаг, работы по восстановлению лесополос проводятся в сотрудничестве с местными сообществами и находятся под управлением 85 примэрий. В ходе проекта лесничества получили гранты на приобретения техники и спецоборудования для обработки почв.



"Поддержка реабилитации защитных лесополос" является компонентом проекта "Конкурентоспособное сельское хозяйство" в Молдове, направленного на повышение конкурентоспособности в аграрном секторе страны, внедрение агроэкологических материалов, восстановление 2200 га земли. Проект, который завершается в нынешнем году, предоставляет гранты для решения фермерских проблем при поддержке всемирного банка с 2012 г.