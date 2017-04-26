Ресторан с бортовым питанием открылся в Лондоне

В лондонском районе Сохо заработал временный ресторан, предлагающий бортовое питание от новозеландской авиакомпании Air New Zealand. Об этом пишет газета Daily Mail.

Заведение This Is How We Fly принимает посетителей только 25 и 26 апреля. С помощью этого проекта Air New Zealand попытается доказать, что бортовое питание может быть вкусным.

Меню для This Is How We Fly разрабатывал известный лондонский шеф-повар и ресторатор новозеландского происхождения Питер Гордон (Peter Gordon). Он заверил, что пищу в этом заведении готовят только из свежих ингредиентов, пишет lenta.ru.

В числе подаваемых в This Is How We Fly блюд — баранина с горохом, тушеный салат латук с беконом, молодой картофель с мятным желе.

Новозеландская авиакомпания также заказала опрос одной тысячи британских пассажиров, летающих дальнемагистральными рейсами. В итоге выяснилось, что самыми серьезными претензиями к бортовому питанию у респондентов оказались его неаппетитный вид, несвежесть еды и размеры порций.