Апелляционная палата Кишинева оставила в силе пожизненное заключение для двух жителей столицы, спланировавших и совершивших жестокое убийство молодой женщины.
Как сообщается в пресс-релизе генеральной прокуратуры, инстанция отвергла ходатайства адвокатов обвиняемых, требовавших смягчения их участи.
В декабре 2014 года 29-летняя жительница столицы была облита серной кислотой в подъезде собственного дома. Через три дня прокуроры задержали ее бывшего ухажера и его приятеля. Мотивом преступления стало намерение девушки уехать за границу на заработки.
Ухажер заплатил своему напарнику 400 евро за совершение убийства. Организатор преступления, по словам прокуроров, утверждал, что намеревался "только напугать" свою бывшую подругу. Женщина скончалась менее чем через сутки после нападения.
Суд первой инстанции пригов орил мужчин к пожизненному заключению 3 июня 2016 г. Решение АП может быть оспорено в Высшей судебной палате, хотя считается вступившим в силу, отмечает Инфотаг.
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