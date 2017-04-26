Андриан Канду встретился с послом Нидерландов в Молдове

О ходе расследования кражи из банковской системы говорили сегодня председатель парламента Андриан Канду и посол Нидерландов в Молдове Стелла Роннер-Грубачич.

Спикер рассказал о законах, принятых для обеспечения стабильности в финансово-банковской системе, а также о законе о неподкупности, необходимом для борьбы с коррупцией.

Андриан Канду сообщил и о недавно созданном агентстве по возвращению похищенных активов.

Стелла Роннер-Грубачич в свою очередь подтвердила готовность Нидерландов оказать посильную поддержку в этой области.

Чиновники договорились также об оказании помощи молдавским фермерам в расширении экспорта.





