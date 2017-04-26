Павел Филип призвал жителей Кишинева помочь с уборкой в городе

Глава кабмина призвал жителей Кишинева мобилизоваться для устранения последствий непогоды. По словам Павла Филипа, при должном подходе порядок в городе можно навести за несколько дней.

Премьер подчеркнул, что на уборку выведут солдат Национальной армии, карабинеров, сотрудников полиции и других ведомств, но им нужна помощь волонтеров. Всех обеспечат экипировкой и горячей едой.

Начнется работа завтра с рассветом - в пять утра.