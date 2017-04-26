Джонни Депп впервые прокомментировал денежный скандал с бывшей командой

Актер Джонни Депп впервые публично прокомментировал скандал со своими экс-менеджерами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Ранее он подал в суд на менеджеров TMG, которые за 17 лет сотрудничества якобы присвоили себе огромную сумму — почти тридцать миллионов долларов из заработанных им денег. Экс-менеджеры актера, в свою очередь, обвинили его в бесконтрольных тратах и подали в суд встречный иск, пишет Газета.Ru.

По словам самого Деппа, он удивлен, что сотрудники не "бросили" его, если он действительно был настолько ужасным клиентом. Актер также подчеркнул, что упорно работал в течение многих лет и имеет полное право тратить свои деньги любым способом. Как рассказал источник издания, за весь период своей карьеры Джонни Депп заработал более 650 миллионов долларов.