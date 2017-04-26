Власти Британии недовольны блокировкой доступа спецслужб к Twitter

Власти Великобритании выразили протест, в связи с решением администрации американской корпорации Twitter запретить представителям силовых ведомств пользоваться сервисом анализа сообщений пользователей одноименной социальной сети.

Как передает ТАСС, об этом заявил представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.

Он подчеркнул, что с представителями Twitter ведутся переговоры, чтобы получить доступ к необходимым данным.

Представитель Британии выразил мнение, что медиакомпании должны содействовать правительству в борьбе с терроризмом.

Ранее Twitter предоставлял полиции и разведке Великобритании доступ к сервису, который анализирует сообщения всех пользователей социальной сети. Это делалось для того, чтобы силовики могли отслеживать сообщения, которыми обмениваются террористы.

В маше 2016 года Twitter ввел аналогичный запрет для американских спецслужб. Свое решение компания мотивировала внутренней политикой, которая запрещает использование ее данных, в том числе через сторонние сервисы, в целях разведки и слежки со стороны силовых структур.