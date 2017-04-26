Барсуки отрезали от остального мира целую деревню

В Великобритании из-за прорытых барсуками тоннелей образовалась яма на дороге, ведущей в одну из деревень. В результате этого до населенного пункта оказалось невозможно добраться на большегрузном транспорте.

Пострадавшей оказалась деревня Шингл Стрит, расположенная на побережье Суффолка, примерно в 20 километрах то горда Ипсвич на востоке страны.

В результате провала земли на дороге проехать по ней теперь могут исключительно малолитражные автомобили. Более крупному транспорту, в том числе грузовикам, доставляющим в деревню еду, проезд теперь недоступен, пишет vesti.ru.

Установлено, что причиной провала является деятельность барсуков, которые прорыли под дорогой целую сеть тоннелей. Барсуки в Великобритании находятся под защитой государства.

Местные власти ищут варианты экстренного ремонта дороги и уже заказали установку над провалом временного моста, по которому сможет ездить и тяжелый транспорт.