Украина выделила 10 млн гривен гуманитарной помощи Молдове

Правительство Украины на заседании в среду выделило 10 млн гривен гуманитарной помощи Молдове.

"Согласиться с предложениями посла [Украины в Молдове Ивана Гнатишина] о предоставлении гуманитарной помощи Молдове за счет средств резервного государственного фонда в размере 10 млн гривен", - предложил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Правительство Украины поддержало данное предложение, пишет lb.ua.

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге страны выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам.