Один из мексиканских наркокартелей использовал новенькие Ford Fusion для перевозки Марихуаны. Об этом сообщает издание Alpha News, журналисты которого провели собственное расследование. Контрабанду, по всей видимости, закладывали прямо на заводе Ford в Мексике в нишу запасного колеса, после чего автомобили по железной дороге попадали в США, штат Миннесота.
По данным полиции, в период с февраля по март 2017 года таки образом было провезено более полутонны наркотиков, стоимость которых оценивается в 1,4 миллиона долларов.
На столь необычный канал поставок наткнулись в феврале при осмотре автомобилей, во время перегрузки их с поезда на автовозы. Однако было уже поздно: в страну проникло 15 машин с контрабандой, 13 из которых успели добраться до дилерских центров, причем один из автомобилей даже успели продать 86-летнему клиенту.
Непроданные двенадцать "Фордов" разъехались по дилерским центрам Миннесоты и Висконсина, три из них в итоге попали в прокатные конторы. Причем все это время нелегальный груз находился в багажниках. Затем, уже в марте, была перехвачена еще одна партия "заряженных" автомобилей.
Закладкой наркотиков, по версии спецслужб, занимался кто-то из работников завода, а сообщники должны были "встречать" вагоны с машинами в США, проникать внутрь и доставать груз, пишет vesti.ru.
"В Мексике на автозаводах люди получают по 50 долларов в неделю - это дает очень большой стимул развитию коррупции... особенно с учетом того, что картели легко могут либо выплатить работнику за услугу сумму, равную его годовому доходу, либо просто угрожать его семье", - объясняет источник издания в таможенной службе.
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