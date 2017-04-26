Памела Андерсон опубликовала политическое стихотворение

Популярная актриса Памела Андерсон открыла в себе новые таланты. На сайте своего фонда героиня "Спасателей Малибу" опубликовала политическое стихотворение. Произведение она назвала "Мне нравится, как ты мне сопротивляешься".

Оно посвящено актуальным событиям в США, Великобритании и Франции. Стих наполнен романтическими метафорами: фотомодель сравнивает связи трех стран с отношениями любовников, а также рассказывает о своем "особом" общении с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Шестого апреля 2017 года актриса уже рассказывала о "расцвете" ее отношений с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Ранее она принесла ему вегетарианскую еду в эквадорское посольство, где он скрывается от шведских властей.

Как рассказала Андерсон изданию Telegraph, Джулиан пытается "освободить мир". Она сравнила его деятельность с "романтической борьбой", заявив, что любит его именно за это. Другие подробности их отношений знаменитость предпочла не раскрывать, пишет Газета.Ru.