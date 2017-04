Энн Хэтэуэй высмеяла все штампы романтических комедий. ВИДЕО

Актёр и ведущий Джеймс Корден уговорил обладательницу премии «Оскар» Энн Хэтэуэй сняться в пародийном ролике на популярные и любимые зрителями романтические комедии.

Исполняя фрагменты известных песен, ставших «визитными карточками» тех или иных фильмов, Хэтэуэй и Корден одним дублем разыграли историю, которая легко могла бы стать основой для очередного ромкома, пишет filmpro.ru.

Мюзикл начинается с песни «Holding Out for a Hero», прозвучавшей в фильме «Свободные» 1984 года. Энн Хэтэуэй доходит до лифта, где сталкивается с молодым человеком (Джеймсом Корденом) – в меру симпатичным и притягательным: когда двери закрываются, страсть вырывается наружу под песню «Just One Look» из фильма «Эта дурацкая любовь».

Каждые несколько секунд герои перемещаются из одной локации в другую: сейчас они в парке и идёт дождик, вот они поют в ванной, пока вместе чистят зубы, вот она обнаруживает sms-сообщение от неизвестной девушки в его телефоне, спустя мгновение она сильно обижена и собирается улететь от него.

Также в ролике можно услышать следующие композиции: «Kiss me» из фильма «Это всё она», «All by Myself» из «Дневника Бриджет Джонс», «In which movie was the song» из «Армагеддона», «I am Gonna Be» из «Холостячек», «Let's Stay Together» из комедии «Как отделаться от парня за 10 дней» и многие другие.