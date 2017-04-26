Москвичка отсудила 700 тысяч рублей у гипермаркета за выбитые зубы

Более 600 тысяч рублей отсудила у гипермаркета Obi в Москве посетительница. На нее в торговом зале упал товар. После этого женщина потеряла сознание. Оказалось, что работники магазина перекладывали товар в отделе утеплителей, сбрасывая его вниз. При этом место их работы не было ограничено от посетителей.

Медики констатировали у пострадавшей посетительницы магазина закрытую черепно-мозговую травму и переломы корней двух зубов.

Суд взыскал с ответчиков в пользу истицы 319 тысяч рублей за расходы на лечение, 52 тысячи рублей в виде утраченного заработка за период болезни, а также 69 тысяч рублей на оплату проведения судебной экспертизы. Кроме того, 500 тысяч рублей гипермаркет должен выплатить женщине в качестве компенсации морального вреда, сообщает vesti.ru.

Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с выводом суда. Она снизила оценку возмещения морального вреда до 250 тысяч рублей.