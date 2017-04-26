Бабушка отрезала внучке палец за кражу 50 центов

На Филиппинах власти изъяли из семьи девочку, чья бабушка отрезала ей указательный палец на правой руке за кражу 20 местных песо (около 50 центов США).

10-летняя девочка пострадала от рук своей родственницы 19 апреля в деревне Апокон рядом с городом Тагум на острове Минданао.

По словам представителей деревенских властей, бабушка рассердилась на то, что внучка регулярно занималась воровством у нее денег, и этот случай был далеко не первым. В общей сложности девочка якобы стащила у родственников примерно 7 000 песо (около 150 долларов), пишет vesti.ru.

Соседи семьи сообщили, что девочка воровала деньги, чтобы покупать себе хлеб. Местная администрация при этом настаивает, что семья живет в относительном достатке и не голодает. Бабушка девочки ранее работала казначеем местной общины.

Изъятая из семьи юная филиппинка в настоящее время находится под присмотром служб по надзору за детьми. Рассматривается вопрос возбуждения против бабушки уголовного дела