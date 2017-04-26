В "Ньюкасле" и "Вест Хэме" прошли обыски и задержания

На севере и юго-востоке Англии прошли обыски и задержания по делу о крупном налоговом мошенничестве, к котором фигурируют футбольные клубы английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед".

Как заявила британская таможенно-налоговая служба (HMRC), задержаны несколько футбольных функционеров, которых подозревают в мошенничестве с уплатой подоходного налога и отчислениями в систему национального страхования.

По информации ВВС, в числе задержанных - управляющий директор клуба "Ньюкасл" Ли Чарнли, а общий объем налоговых претензий оценивается в 5 млн фунтов стерлингов (6,4 млн долларов).

В совместном расследовании, которое ведется на территории Британии и Франции, принимают участие 180 сотрудников, сообщили в HMRC.

Обыски и задержания прошли и на территории Франции, заявляет британская налоговая служба.

В ходе обысков изъяты документы о деловых операциях, финансовые отчеты, компьютеры и мобильные телефоны.

Представители "Вест Хэма" заявили, что клуб "тесно сотрудничает с HMRC для оказания помощи в расследовании".

"Вест Хэм" по итогам сезона 2015-2016 года занял седьмое место в премьер-лиге, а в нынешнем сезоне идет на 14-м.

Клуб "Ньюкасл" буквально два дня назад вернулся в высший дивизион - спустя год после вылета.

Сотрудники британской налоговой службы также посетили офисы, принадлежащие лондонскому "Челси", "в связи с масштабным расследованием", - сообщил пресс-секретарь клуба.

Оперативно-следственных мероприятий в клубе "Челси" не проводилось. "HMRC запросила информацию, которую клуб готов предоставить", - пояснил представитель "Челси".

В январе британская парламентская комиссия сообщила, что налоговая служба ведет расследование в отношении 43 профессиональных игроков, 12 клубов и восьми спортивных агентов.

Члены парламентской комиссии особо подчеркнули озабоченность в связи с имеющимися у них фактами уклонения от уплаты налогов в сфере профессионального футбола.