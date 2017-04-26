США подтвердило планы снизить налог для бизнеса на 20%

Глава казначейства США Стив Мнучин заявил, что налоговая реформа, план которой Белый дом должен обнародовать позже в среду, будет "самой масштабной в истории" США, и подтвердил, что налог для бизнеса планируется сократить с 35% до 15%.

"Это будет самое большое сокращение налогов и самая масштабная налоговая реформа в историии нашей страны", - заявил Мнучин на пресс-конференциии в Вашингтоне в среду.

Как заявил глава казначейства, администрации президента почти удалось согласовать реформу с конгрессом. "Остались только детали", - цитирует Мнучина агентство Рейтер. О том же заявил спикер конгресса республиканец Пол Райан, добавив, что уже видел документ, сообщает ВВС.

"Он нам очень нравится, мы одинаково на это смотрим. По 80% плана мы абсолютно согласны, по остальным 20% остаются незначительные разногласия", - сказал Райан.

Говоря о конкретных деталях плана, Мнучин подтвердил, что в него входит сокращение корпоративных налогов с 35% до 15%, обещанное Трампом еще на этапе президентской кампании. Мнучин подчеркнул, что сокращение коснется и малого бизнеса.

"Это не будет лазейкой для богачей. чтобы они платили 15% в то время как должны платить больше", - объяснил он.

Еще одна цель реформы - упрощение процедуры подачи индвидидуальных налоговых деклараций.

Дональд Трамп анонсировал сокращение корпоративных налогов еще во время своей президентской кампании в 2016 году. Он практически не приводил конкретных деталей того, каким образом он рассчитывает восполнить недостаток поступающих в бюджет средств, который возникнет при снижении налогов.

Мнучин в понедельник заявил, что налоговая реформа "оплатит себя сама" за счет экономического роста, который она обеспечит. По подсчетам издания Wall Street Journal, снижение ставки сразу на 20 процентных пунктов обойдется американскому бюджету в 20 триллионов долларов за следующие 10 лет.

Известно также, что в план налоговой реформы не будет входить никаких мер для сокращения дефицита бюджета. Полная версия плана налоговой реформы должна появиться на сайте Белого Дома чуть позже.