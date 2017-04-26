Европейская комиссия начала разбирательство против властей Венгрии в связи с угрозой закрытия работающего в стране Центрально-Европейского университета (CEU), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом.
Новый закон о высшем образовании, принятый Будапештом в начале апреля, несовместим с фундаментальными рыночными свободами, считают в комиссии, заявление которой цитирует агентство Рейтер.
Закон, который вступит в силу в октябре, требует ото всех иностранных высших учебных заведений открывать кампусы в родных для них странах. Центрально-Европейский университет зарегистрирован в штате Нью-Йорк, однако не имеет там кампуса.
"Впервые с 1945 года европейское государство пытается закрыть свободный университет", - заявил накануне ректор CEU Майкл Игнатьев в интервью Financial Times.
Выпускники вуза получают сразу два диплома - венгерский и американский. Это дает ему несправедливые преимущества перед конкурентами, заявлял ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Европейская комиссия направила правительству Венгрии формальное уведомление о начале разбирательства. У кабинета Орбана есть месяц, чтобы отреагировать на него, пишет ВВС.
В рамках Евросоюза подобные разбирательства заключаются в переписке между Брюсселем и национальными правительствами, в которых власти ЕС требуют юридических разъяснений по тем или иным вопросам, отмечает агентство Франс пресс.
Далее дело может пойти в Европейский суд и завершиться наложением крупного штрафа на провинившуюся страну.
Кроме того, статья 7 Устава ЕС позволяет приостанавливать права входящей в него страны в случае систематического нарушения ею ценностей, перечисленных в документе. Для этого меру должны единогласно поддержать все члены Евросоюза.
В настоящее время это маловероятно, так как на стороне Венгрии может выступить Польша, чья политика также вызывает недовольство верховных властей ЕС, объяснял в беседе с Тамаш Кенеши - автор блога Eurologus, посвященного отношениям Брюсселя и Будапешта.
Центрально-Европейский университет основан в 1991 году. На начальном этапе финансовую поддержку оказывал родившийся в Будапеште бизнесмен и филантроп Джордж Сорос.
Сорос и Орбан, называющий себя сторонником модели "нелиберальной демократии", поссорились из-за проблемы миграции.
В 2015 году Виктор Орбан распорядился построить на границе с Сербией ограждение, чтобы не пустить в страну беженцев от войны в Сирии.
После этого миллиардер обвинял венгерского лидера в том, что он "ставит вопросы безопасности границ выше человеческих прав".
В ответ Орбан называл Сороса врагом государства и рассказывал, как тот "платит нескольким организациям" в Венгрии, "замаскированным под гражданские объединения".
В четверг, 27 апреля, предприниматель встретится в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который также является публичным оппонентом главы венгерского правительства.
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