Павел Филип потребовал навести порядок в столичных службах такси

В столичных службах такси следует навести порядок и наказать тех, кто устанавливает неоправданно высокие тарифы на свои услуги. С таким требованием выступил премьер-министр.

Павел Филип напомнил, что на прошлой неделе во время непогоды некоторые таксисты зарабатывали на людях, которые из-за отсутствия общественного транспорта не могли добраться до места назначения.

"Некоторые таксисты проявили так называемую солидарность. Людям, авиарейсы которых были аннулированы, и они не могли улететь, а хотели уехать из аэропорта домой, таксисты завышали тарифы, просили за поездку от 300 до 500 леев", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип предложил ввести в аэропорту электронную систему, которая существует во многих европейских городах. Система будет выдавать талоны, по которым пассажиры смогут поехать на такси в нужном им направлении. Эта система, добавил премьер, пойдет на пользу и госбюджету.