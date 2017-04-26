Во Флориде произошла стрельба

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в округе Майами-Дейд американского штата Флорида, сообщает в среду местный телеканал WSVN.

Все четверо были доставлены в больницу, их состояние неизвестно. Данные о пострадавших подтвердило местное отделение полиции в своем микроблоге в Twitter.

В настоящий момент район, где произошла стрельба, оцеплен. Также были закрыты несколько школ. В связи с инцидентом начато расследование, сообщает РИА Новости.