"Кассини": лучшие снимки зонда на орбите Сатурна

Миссия зонда "Кассини" началась в уже далеком 1997 году. К середине 2004 года "Кассини" наконец достиг орбиты Сатурна с его характерными кольцами. Этот снимок сделан 7 мая 2004 года, когда аппарат находился в 28,2 млн км от планеты.

А этот снимок сделан уже 26 мая того же года:

Но вернемся немного назад. Сатурн - шестая планета, считая от Солнца. По пути к нему "Кассини" пролетел мимо другого газового гиганта - Юпитера. Это южный полюс Юпитера:

Вокруг Сатурна вращается несколько десятков естественных спутников самого разного размера и формы, и это не считая колец, состоящих из бесчисленных мелких частиц. Самые крупные из них не превышают нескольких метров в диаметре.

Это Янус, на нем виден большой кратер. Снимок сделан в 2009 году:

Спутники расположены на большем удалении от гигантской планеты, чем ее кольца. Янус - один из самых близких спутников. Уже 12 лет "Кассини" последовательно изучал луны Сатурна, а до колец добрался только сейчас.

Энцелад заметно крупнее, чем Янус, и расположен дальше от Сатурна. Он покрыт льдом. "Кассини" сделал этот снимок в октябре 2015 года, когда он подныривал под южный полюс Энцелада:

Гиперион - один из дальних спутников Сатурна, и "Кассини" посетил его на одном из ранних этапов экспедиции, еще в 2005 году. Гиперион отличается неправильной формой и изрыт глубокими кратерами:

Япет - третий по величине из спутников Сатурна. Так же, как Луна по отношению к Земле, Япет всегда обращен к своей планете одной и той же стороной. А вот это - оборотная сторона Япета. Этот снимок заслужил сравнение с символом "инь-ян":

И, конечно, самый большой из спутников Сатурна - Титан. Здесь он запечатлен на фоне самого Сатурна:

А вот свежих фотографий колец Сатурна пока нет. Они будут появляться в ближайшие месяцев пять - пока у "Кассини" не закончится топливо, сообщает ВВС.