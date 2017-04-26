Автовладельцы, у которых есть полис CASCO, получат компенсации за разбитые деревьями машины

Владельцы автомобилей, пострадавших во время стихийного бедствия на прошлой неделе, могут подавать заявки на компенсации. Ущерб возместят только обладателям страховых полисов CASCO.

После стихии в одну из страховых компаний уже обратились более 20 человек.

"Необходимо предоставить документы, подтверждающие собственность. После этого открываем дело о компенсации ущерба. В течении двух дней машину отправляем в автосервис", - сказал директор страховой компании Владимир Штирбу.

Большинство водителей, у которых есть лишь обязательная страховка на автомобиль, вынуждены сами оплачивать ремонт. По данным столичной мэрии, упавшие деревья повредили свыше 250 автомобилей.