В этом году понедельник 8 мая объявили выходным днем

Четыре выходных подряд будет у бюджетников на День Победы.

Праздник выпадает на вторник, и понедельник тоже решили сделать выходным. Но придется отработать. Правительство решило, что рабочим днем будет суббота 20-е мая.

В Молдове 13 официальных праздников, когда бюджетники не работают.







