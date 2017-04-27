Мужчина украл 40 метров электрокабеля в Леовском районе

Решил воспользоваться погодными условиями для личного обогащения, но попал в руки полиции. Мужчина украл 40 метров алюминиевого электрокабеля, который предназначался для восстановления электроснабжения в селе Томай, Леовского района.

Злоумышленника задержали, он свою вину признал. По данным Минэкономики, до сих пор без света частично или полностью остаются десять сел.

В Кагульском и Кантемирском районах продолжают ремонт пострадавшей от непогоды высоковольтной ЛЭП.







