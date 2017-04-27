27 апреля в Молдове ожидается ясная погода

Сегодня в республике преимущественно ясно. Атмосферное давление нормальное. Ветер юго-восточный, умеренный, местами порывистый.

В Бричанах плюс 22, в Сороках – на градус меньше. В Бельцах и Оргееве термометры покажут плюс 23. 21 градус будет в Кишиневе. В Тирасполе и Леове воздух прогреется до 20-ти градусов, и до плюс 19-ти - в Комрате и Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 22, ночью - семь градусов тепла. В выходные возможны грозовые дожди.