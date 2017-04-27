Прокуроры хотят предварительного ареста для подозреваемых по делу о платных парковках

Прокуроры требуют предварительного ареста семерых подозреваемых, задержанных по делу о платных парковках. Ходатайство обвинителей рассмотрит Буюканский суд столицы.

Напомним, 25 апреля вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву и глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий были задержаны по подозрению в превышении служебных полномочий.

Оба они - фигуранты дела об обустройстве платных автостоянок. Всего же задержанных было семеро. Среди них - администраторы компаний, управлявших парковками, и предполагаемый теневой выгодополучатель - миллионер Александр Пинчевский.

Договор об обустройстве платных автостоянок городские власти заключили с австрийской компанией в конце 2015-го года. При этом фирму "Парклейтсистем" учредили в сентябре 2015-го, за месяц до объявления тендера. НЦБК сообщает, что участников было всего двое, но вторую фирму в итоге не допустили до тендера якобы из-за неполного пакета документов.





