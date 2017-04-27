Суд вынес приговор троим участникам убийства 14-летней девушки из Страшен

Шесть лет и восемь месяцев проведут за решёткой трое участников убийства 14-летней Кристины Пархоменко из Страшен. Накануне суд полностью удовлетворил запрос прокуроров, которые требовали для обвиняемых максимально допустимого законом наказания.

Пока шло судебное заседание, трое обвиняемых шутили и веселились, а услышав приговор, напустились с оскорблениями на мать убитой девочки.

Близкие убитой гимназистки сочли наказание мягким и намерены требовать для виновных пожизненного заключения.

Не согласен с приговором и адвокат семьи Пархоменко.

"Мы требовали от родителей осужденных четыре миллиона леев в качестве морального ущерба. Суд отказался рассмотреть и это", - сказал адвокат Юрий Мэрджиняну.

Родители осужденных от комментариев отказались.

Обвиняемые в убийстве свою признали, поэтому дело о стрэшенском убийстве рассматривали в упрощенном режиме.

"Это максимальный срок, который мы могли требовать. Суд с ним согласился. Приговор - шесть лет и восемь месяцев. По закону, увеличить этот срок невозможно", - отметил прокурор Александр Рацэ.

Убийство 14-летней Кристины Пархоменко произошло в конце ноября. Ее тело через несколько дней обнаружили в заброшенном доме.







