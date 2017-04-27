Все силовые структуры мобилизованы на ликвидацию последствий снегопада в столице

Все силовые структуры мобилизованы на ликвидацию последствий стихийного бедствия в столице. Сотни спасателей, военнослужащих и полицейских освобождают улицы и дворы от упавших деревьев и веток. С призывом к мобилизации накануне обратился премьер-министр Павел Филип.

"Первыми начнут работы сотрудники Службы чрезвычайных ситуаций. Прошу вас быть внимательными, заметив на земле оборванный электропровод. У каждого своя работа. Национальная патрульная инспекция ограничит движение транспорта в обозначенном периметре, чтобы ничего нам не мешало. Крайний срок - 48 часов", - сказал глава управления Кишиневской полиции Корнелиу Гроза.

Движение транспорта в столице сегодня ограничено. Национальная патрульная инспекция призвала водителей соблюдать требования полицейских.

"Начнем в пять часов утра. Работать будет до 12.30 в пяти секторах. С половины первого до половины второго - обед, а затем продолжим работать до 16.30. Движение транспорт по городу будет ограничено до 19 часов. Спасатели, пожарные, карабинеры, полицейские и представители лесхоза продолжат работать до 22 часов", - отметила пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.

Маршруты передвижения спецтранспорта опубликованы на сайте МВД.

"Больших ограничений не будет. Необходимо только дать возможность спецтранспорту передвигаться по улицам и дворам - чтобы вывезти спиленные деревья и ветки. По всему городу патрульные инспекторы будут регулировать движение транспорта", - сказал глава Национальной патрульной инспекции Ливиу Базюк.

Столичная мэрия предварительно оценила причиненный стихией ущерб в 70 миллионов леев.









