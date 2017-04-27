Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе вырастет на 13%

Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе вырастет с 1 мая на 13 процентов и составит 2380 леев. Соответствующее решение принял накануне кабмин.

"Предлагается с 1 мая 2017 года установить минимальную гарантированную заработную плату в реальном секторе в размере 2380 леев, или 14 леев 9 банов в час", - сказала министр труда, соцзащиты и семьи Стелла Григораш.

Гарантированная минимальная зарплата устанавливается для хозрасчетных предприятий, организаций и учреждений. В настоящее время она составляет 2100 леев. Кабмин пересматривает ее ежегодно с учетом уровня цен и производительности труда.





