United Airlines пообещала $10 000 компенсации "лишним" пассажирам

Американская авиакомпания United Airlines объявила об изменении своей политики после серии скандальных происшествий, самым громким из которых стал инцидент 9 апреля, когда служба безопасности грубо сняла с рейса пассажира.

Согласно заявлению, United обязуется привлекать силы правопорядка и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности полета.

Кроме того, авиакомпания обещает повысить размер неустойки за добровольный отказ от полета в случае овербукинга до 10 тысяч долларов, а также без бюрократических проволочек выплачивать компенсацию за потерянный багаж в сумме 1500 долларов, при этом пассажиру не нужно будет доказывать ценность утраченного груза.

Всего объявлено о 10-ти нововведениях, повышающих требования к персоналу авиакомпании и направленных на улучшение отношений с пассажирами, сообщает ВВС.

"Наша цель - снизить число случаев отказа в посадке на борт, приблизив его к нулю, и стать авиакомпанией, более ориентированной на клиента", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее авиакомпания Delta - конкурент United - объявила о планах увеличить размер компенсации пассажирам, оказавшимся "лишними" на борту, до 9950 долларов.

United Airlines пытается восстановить репутацию после громкого происшествия на борту рейса Чикаго - Луисвилль, когда сотрудники службы безопасности за руки и за ноги выволокли из самолета американского доктора вьетнамского происхождения Дэвида Дао.