Полицейские в Париже оживили признанную мертвой женщину

Полицейским во французской столице удалось реанимировать женщину, которую сотрудники скорой помощи объявили умершей за час до того.

49-летняя женщина, имя которой не называется, уже много лет страдает от анорексии. Ее 18-летняя дочь нашла ее бездыханной на полу, и было похоже, что она перенесла инфаркт. По вызову в ее дом прибыли врачи скорой помощи, однако попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом.

Однако полицейские, приехавшие на место событий для того, чтобы составить официальный рапорт о случившемся, заметили слабое движение живота "покойницы".

Как пишет газета Le Parisien, сотрудники скорой помощи объявили женщину скончавшейся в 18:10 по местному времени и подписали свидетельство о ее смерти. Но спустя час двое парижских полицейских, прибывших для того, чтобы составить протокол о причине смерти, приподняли одеяло, покрывавшее женщину, и заметили признаки жизни. Один из них проверил ее пульс на шее, и обнаружил, что ее сердце все еще бьется.

Пока один из потрясенных полицейских держал женщину за руку и пытался с ней разговаривать, другой срочно позвонил в местную пожарную службу, где ему подробно разъяснили, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, передает ВВС.

После 30 минут этой процедуры, женщина, официально считавшаяся скончавшейся, пришла в себя. Ее доставили в больницу, где она провела уже почти неделю и сейчас идет на поправку.

Иван Ассиома, глава местного отделения профсоюза полицейских назвал "воскресение" женщины фантастическим и невероятным случаем.

"Наши коллеги говорят, что это было похоже на эпизод из сериала "Ходячие мертвецы", - говорит он.

Глава местной полиции призвал присвоить обоим полицейским награду за проявленное мужество.