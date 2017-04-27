Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью представили новые детали покушения на председателя ДПМ Влада Плахотнюка.
По данным прокуратуры, Григорий Карамалак, известный по кличке Болгар, является одним из заказчиков убийства главы ДПМ.
Напомним, 7 апреля в результате совместной операции правоохранительных органов Молдовы и Украины по подозрению в подготовке убийства председателя ДПМ Влада Плахотнюка в обеих странах задержали 17 человек.
По словам прокурора Виталия Бусуйка, за выполнение задания им обещали 200 тысяч долларов, половину из которых уже заплатили, кроме того заказчики пообещали исполнителям дополнительный бонус.
В ходе спецоперации были изъяты четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи. Параллельно в Украине был задержан лидер этой преступной группировки, были проведены обыски у восьми членов банды.
После завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом, замысел злоумышленников состоял в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинский-молдавские межгосударственные отношения.
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
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День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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Би-би-си, Сеул