2 мая истекает срок подачи деклараций о доходах

Меньше недели осталось до истечения срока подачи деклараций о доходах. До второго мая налоговые службы будут принимать посетителей и в выходные дни. 29 и 30 апреля декларации можно подать с восьми до 17 часов.

По данным Главной государственной налоговой инспекции, до настоящего времени представлено 156 тысяч деклараций о доходах.

"Мы продлили срок на месяц. Проблем с очередями у нас нет. Процесс подачи деклараций проходит нормально", - сказала пресс-секретарь ГГНИ Ольга Бачу.

Между тем граждане отмечают преимущества электронных декларации.

"Очень удобно. Вся информация собрана в базе данных. Времени практически не тратим".

"Электронные декларации гораздо удобнее. Процесс заполнения автоматизированный, а это все упрощает".

Штраф за нарушение сроков подачи декларации о доходах составляет 200 леев, за искажение данных - тысячу леев.





