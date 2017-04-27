Сегодня в Молдове отмечают День государственного флага и герба

Сегодня в Молдове отмечают День государственного флага и герба. По этому случаю пройдут многочисленные мероприятия.

Программу торжественных мероприятий откроют церемонии возложения цветов, в том числе к мемориалу полицейским, погибшим при исполнении служебного долга.

Началось празднование в восемь часов утра с торжественной церемонии в Министерстве обороны. В ней принял участие премьер Павел Филип.



Триколор стал официальным флагом Молдовы 26 лет назад по решению парламента первого созыва. 27 апреля 1990 года депутат Георге Гимпу первым поднял триколор над зданием парламента.

Двадцать лет спустя парламент объявил эту дату Днём государственного флага. Масштабные мероприятия посвящённые этому празднику, впервые организовали только в 2012 году.