Молдова участвовала в весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

Реализация программы с Международным валютным фондом (МВФ) и ход реформ в банковской системе были основными темами для дискуссий молдавской делегации на встречах в рамках весенней сессии МВФ и Группы Всемирного банка. Мероприятие проходило с 17 по 23 апреля в Вашингтоне.

Как сообщает Молдпрес, делегация во главе с министром финансов Октавианом Армашу и президентом НБМ Сергеем Чоклей провела встречи с рядом чиновников МВФ: Мицухиро Фурусавой (заместитель генерального директора), Поулем Томсеном (директор европейского департамента МВФ), Беном Келмансоном (глава миссии МВФ в Молдове), Энтони Де Ланнуа (исполнительный директор по Молдове) и др. Инициативы властей в области структурных реформ обсуждались с представителями Группы Всемирного банка, в том числе с Кириллом Мюллером (Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии) и Сату Кяхкенен (директор по Беларуси, Украине и Молдове).

О проекте соглашения между Республикой Молдова и ЕС по макрофинансовой помощи шли дискуссии на встречах с европейскими чиновниками Пьером Московичи (Европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам), Еленой Флорес (директор по международным экономическим отношениям) и Катариной Матерновой (заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении).

Встречи, посвященные инвестициям в банковско-финансовую сферу, были проведены с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка).

Молдавские чиновники приняли участие в стратегической сессии «Достижения и приоритеты в процессе реформ в банковско-финансовом секторе и экономике», организованной Атлантическим советом в Вашингтоне. В мероприятии приняли участие представители администрации США, ученые и другие специалисты аналитических центров федеральной столицы.

Кроме того, в Вашингтоне молдавская делегация встречалась с представителями диаспоры, обсудив экономическую ситуацию в Республике Молдова, реформы публичной администрации и действия по борьбе с коррупцией.