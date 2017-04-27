Реализация программы с Международным валютным фондом (МВФ) и ход реформ в банковской системе были основными темами для дискуссий молдавской делегации на встречах в рамках весенней сессии МВФ и Группы Всемирного банка. Мероприятие проходило с 17 по 23 апреля в Вашингтоне.
Как сообщает Молдпрес, делегация во главе с министром финансов Октавианом Армашу и президентом НБМ Сергеем Чоклей провела встречи с рядом чиновников МВФ: Мицухиро Фурусавой (заместитель генерального директора), Поулем Томсеном (директор европейского департамента МВФ), Беном Келмансоном (глава миссии МВФ в Молдове), Энтони Де Ланнуа (исполнительный директор по Молдове) и др. Инициативы властей в области структурных реформ обсуждались с представителями Группы Всемирного банка, в том числе с Кириллом Мюллером (Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии) и Сату Кяхкенен (директор по Беларуси, Украине и Молдове).
О проекте соглашения между Республикой Молдова и ЕС по макрофинансовой помощи шли дискуссии на встречах с европейскими чиновниками Пьером Московичи (Европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам), Еленой Флорес (директор по международным экономическим отношениям) и Катариной Матерновой (заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении).
Встречи, посвященные инвестициям в банковско-финансовую сферу, были проведены с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка).
Молдавские чиновники приняли участие в стратегической сессии «Достижения и приоритеты в процессе реформ в банковско-финансовом секторе и экономике», организованной Атлантическим советом в Вашингтоне. В мероприятии приняли участие представители администрации США, ученые и другие специалисты аналитических центров федеральной столицы.
Кроме того, в Вашингтоне молдавская делегация встречалась с представителями диаспоры, обсудив экономическую ситуацию в Республике Молдова, реформы публичной администрации и действия по борьбе с коррупцией.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул