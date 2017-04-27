Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Мексикой и Канадой

США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой, заявил президент страны Дональд Трамп. Разрыв договора был одним из его предвыборных обещаний.

Североамериканское соглашение о свободной торговле вступило в силу в 1994 году. Теперь Вашингтон хочет пересмотреть условия документа, который до выборов Трамп называл "убийцей" рабочих мест и "худшим торговым соглашением" в истории.

Накануне американский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

"Я верю, что конечный результат [переговоров по изменению НАФТА] сделает все три страны сильнее и лучше", - цитировала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА. Мексиканское песо и канадский доллар укрепились к американской валюте, хотя ранее на этой недели они к ней дешевели, сообщает ВВС.

Несколько дней назад Вашингтон ввел новые пошлины на канадские хвойные пиломатериалы. До этого канадцы ввели новый тариф на молочную продукцию своего южного соседа. Этот шаг Трамп назвал "позором". А во вторник, 25 апреля, Всемирная торговая организация предписала Америке выплачивать Мексике $160 млн ежегодно в качестве компенсации. Таков был итог спора по поводу торговли тунцом, начатого в 2008 году.

Что касается других других предвыборных обещаний Трампа в сфере экономики, пока его администрация продолжает их выполнять. Так, глава казначейства США Стив Мнучин анонсировал "самую масштабную в истории" налоговую реформу, в ходе будут значительно снижены ставки налога на прибыль корпораций.

В начале своего президентского срока Трамп выполнил другое свое экономическое обещание - о выходе из Транстихоокеанского партнерства, заключенного при президенте Бараке Обаме. Помимо США, в торговый союз тогда вошли Австралия, Канада, Мексика и еще восемь стран.

Кроме того, Трамп остается тверд в своем намерении построить "стену" на границе с Мексикой, которая "поможет остановить потоки наркотиков, людей", несмотря на проблемы с финансированием проекта.