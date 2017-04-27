Продлён срок эксплуатации учебных машин в автошколах

Закон, предусматривающий продление на пять лет периода эксплуатации в автошколах учебных автомобилей, будет опубликован в пятницу в официальном вестнике страны.

Согласно закону, транспортные средства категорий BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 и D1E, которые не соответствуют техническим критериям, но допущены к эксплуатации до 1 января 2017 года, будут использоваться в процессе обучения до 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к проекту говорится, что цель изменений - обеспечение образовательного процесса в автошколах страны, так как из-за неустойчивого финансового положения учреждений нет возможности закупать учебные транспортные средства всех категорий в течение двух лет, передает Молдпрес.