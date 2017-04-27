В Москве в подъезде дома убили адвоката

В Москве неизвестный преступник убил адвоката в подъезде жилого дома, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером в среду, 26 апреля, в подъезде дома на неустановленное лицо не менее двух раз выстрелило в женщину, после чего скрылось. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России («Незаконный оборот оружия»). Расследование дела взято на личный контроль руководителя ГСУ Александра Дрыманова.

В качестве основной версии, как уточнил источник Ленты.ру, рассматривается профессиональная деятельность погибшей.